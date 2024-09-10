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ПАРАЗИТЫ НА СВО: МУЖИКАМ — ТЯЖЕСТЬ, УВЕЧЬЯ И СМЕРТЬ, ЧИНОВНИКАМ И БИЗНЕСМЕНАМ — ОРДЕНА И ДЕНЬГИ

ПАРАЗИТЫ НА СВО: МУЖИКАМ — ТЯЖЕСТЬ, УВЕЧЬЯ И СМЕРТЬ, ЧИНОВНИКАМ И БИЗНЕСМЕНАМ — ОРДЕНА И ДЕНЬГИ

ВАДИМ ЕГОРОВ С началом русско-украинской войны в информационном поле всё чаще стали появляться новости о том, что такой-то депутат, политик и даже мэр "добровольно ушли на СВО".

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Комментарии
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Федор Родников
Вспомните чеченские компании,когда штабные крысы и гражданские администрации высших эшелонов власти возили своих жён и совершеннолетних детей на границу с Чечнёй или в штабы,но не далее,а после этого им присваивались звания участник боевых действий с последующими плюшками.
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20 час.
VG
Vasily Golov
Давайте определимся с участниками в СВО.Там воюет армия или добровольцы.Чем контракт добровольца отличается от контракта наемника регулярной армии?Более 500 тыс подготовленных за год службы по призыву в 2020-2021г не подлежат участия в СВО.Мол это еще дети.Они не умеют воевать с противников.Он не мишень.Нужна ротация участников  СВО.Поток добровольцев иссякает.Курская обл и бои там отбирает часть добровольцев.На Украине каждый пойманный без разбору подлежит участию в войне с Россией.Инвалидов призывают.
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20 час.
Александр Денисов
Кто то подписал контракт и поехал на СВО, а кто то своим &quot;кошельком&quot; участвует, а есть те кто около крутятся...и генералы такие есть и депутаты разные...
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12 час.

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