ПАРАЗИТЫ НА СВО: МУЖИКАМ — ТЯЖЕСТЬ, УВЕЧЬЯ И СМЕРТЬ, ЧИНОВНИКАМ И БИЗНЕСМЕНАМ — ОРДЕНА И ДЕНЬГИ

Федор Родников Вспомните чеченские компании,когда штабные крысы и гражданские администрации высших эшелонов власти возили своих жён и совершеннолетних детей на границу с Чечнёй или в штабы,но не далее,а после этого им присваивались звания участник боевых действий с последующими плюшками.

VG Vasily Golov Давайте определимся с участниками в СВО.Там воюет армия или добровольцы.Чем контракт добровольца отличается от контракта наемника регулярной армии?Более 500 тыс подготовленных за год службы по призыву в 2020-2021г не подлежат участия в СВО.Мол это еще дети.Они не умеют воевать с противников.Он не мишень.Нужна ротация участников СВО.Поток добровольцев иссякает.Курская обл и бои там отбирает часть добровольцев.На Украине каждый пойманный без разбору подлежит участию в войне с Россией.Инвалидов призывают.