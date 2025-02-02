Рождаемость в Бельгии упала ниже уровня военного 1942 года

Уровень рождаемости падает в развитых странах по всему миру, и Бельгия не является исключением. Люди все дольше откладывают рождение детей, и чем дольше женщины ждут, тем меньше вероятность того, что у них вообще будут дети, пишет 2 февраля газета The Brussels Times.