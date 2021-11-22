Зверев о победе на «Большом шлеме»: «Я добился успеха на всех уровнях, кроме одного. Надеюсь, в следующем году у меня получится»

Третья ракетка мира Александр Зверев после победы на итоговом турнире ATP ответил на вопрос, считает ли он, что сейчас как никогда близок к первой победе на турнире «Большого шлема».

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