Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Виноградовском округе полицейские спасли уснувшего в машине мужчину

Он чуть не задохнулся угарным газом, который проник в салон из выхлопной системы автомобиляОн чуть не задохнулся угарным газом, который проник в салон из выхлопной системы автомобиляВ районное отделение полиции позвонила жительница столицы Поморья и сообщила о пропаже своего мужа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх