В Виноградовском округе полицейские спасли уснувшего в машине мужчину

Он чуть не задохнулся угарным газом, который проник в салон из выхлопной системы автомобиляОн чуть не задохнулся угарным газом, который проник в салон из выхлопной системы автомобиляВ районное отделение полиции позвонила жительница столицы Поморья и сообщила о пропаже своего мужа.