В Виноградовском округе полицейские спасли уснувшего в машине мужчину

Он чуть не задохнулся угарным газом, который проник в салон из выхлопной системы автомобиляОн чуть не задохнулся угарным газом, который проник в салон из выхлопной системы автомобиляВ районное отделение полиции позвонила жительница столицы Поморья и сообщила о пропаже своего мужа.
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