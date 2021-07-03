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Как проводить качественные и количественные исследования?

Содержание Для чего такие исследования нужны Должен ли дизайнер проводить исследования? С чего начать качественные или количественные исследования? Типы количественных исследований, какие и где использовать Типы качественных исследований, какие и где использовать Зачем делиться результатами с командой и как это помогает в дизайне   Для чего такие исследования нужны При создании нового продукта, доработке текущего или поиска новых возможностей у команды разработки, основателя компании, продакт-менеджера и у дизайнера в целом возникают догадки и предположения о том, что и как будет удобно для пользователя / клиента / человека.

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