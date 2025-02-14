МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что после выборов на Украине главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, вероятно, придется покинуть страну.
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