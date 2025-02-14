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Сенатор Джабаров: после выборов на Украине Зеленскому придется бежать из страны

Сенатор Джабаров: после выборов на Украине Зеленскому придется бежать из страны

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что после выборов на Украине главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, вероятно, придется покинуть страну.

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