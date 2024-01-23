110-я бригада мстит врагу за погибших в Донецке мирных жителей (ВИДЕО)

В день траура по жертвам варварского акта агрессии киевских нацистов против мирного населения на линии фронта наши операторы БпЛА 110 бригады уничтожают врага у Первомайского дронами, на которые нанесены надписи в память о погибших мирных жителях микрорайона Текстильщик.