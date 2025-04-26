FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    не страна а мусоросборник всякого дерьма -а дерьмо еще полезет назад.....а все почему-да потому что все продажно..нет...«Отмывание»: Цыга...
  • Ринат Ахметуллин
    Если бы Стенли Кубрик был жив, я бы подумал что снова он снял также как высадку на Луну, этот марсоход или как ползёт...NASA показала мар...
  • Boris Max
    Ну да... брехуну восей красе!Участие войск КНД...

Состоялся глобальный релиз смартфонов Motorola Edge 60 и Edge 60 Pro, но не в США

Состоялся глобальный релиз смартфонов Motorola Edge 60 и Edge 60 Pro, но не в США

Edge 60 оснащен чипом Dimensity 7300, до 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 512 ГБ. Он оснащен 50-Мп основной камерой, 50-Мп сверхширокоугольным объективом и 10-Мп зум-объективом, а также 50-Мп фронтальной камерой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх