Состоялся глобальный релиз смартфонов Motorola Edge 60 и Edge 60 Pro, но не в США

Edge 60 оснащен чипом Dimensity 7300, до 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 512 ГБ. Он оснащен 50-Мп основной камерой, 50-Мп сверхширокоугольным объективом и 10-Мп зум-объективом, а также 50-Мп фронтальной камерой.
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