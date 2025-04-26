Состоялся глобальный релиз смартфонов Motorola Edge 60 и Edge 60 Pro, но не в США

Edge 60 оснащен чипом Dimensity 7300, до 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 512 ГБ. Он оснащен 50-Мп основной камерой, 50-Мп сверхширокоугольным объективом и 10-Мп зум-объективом, а также 50-Мп фронтальной камерой.