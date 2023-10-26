Собянин пригласил посетить необычный музей под открытым небом на Красной площади

В честь парада 1941 года на Красной площади 5 ноября откроется музейМэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что музей под открытым небом будет работать на Красной площади в честь 82-й годовщины военного парада 1941 года.
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