Прилепин: Бойцы КНДР совершали самоподрыв, но не сдавались ВСУ

Бойцы из КНДР взрывали себя, но не сдавались врагу, рассказал АиФ писатель Захар Прилепин.Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин восхитился уровнем подготовки, мужеством и самоотверженностью северокорейских военных, которые были готовы в критической ситуации взорвать себя, но не сдаться в плен.