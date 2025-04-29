Прилепин: Бойцы КНДР совершали самоподрыв, но не сдавались ВСУ

Бойцы из КНДР взрывали себя, но не сдавались врагу, рассказал АиФ писатель Захар Прилепин.Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин восхитился уровнем подготовки, мужеством и самоотверженностью северокорейских военных, которые были готовы в критической ситуации взорвать себя, но не сдаться в плен.
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