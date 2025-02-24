Стартовал прием заявок на программу «Герои Ямала»

Проект предназначен для участников и ветеранов специальной военной операции. Выпускники кадровой программы смогут занять вакантные должности в органах власти, муниципальных учреждениях и предприятиях Ямала.
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