Параллельный импорт авто в РФ станет не выгодным: автосалоны предупредили о повышении цен

Автомобили, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта будут дорожать. Издание Autonews.ru пообщалось с представителями дилерских центров страны, чтобы выяснить, что ждет покупателей автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту.