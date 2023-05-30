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Параллельный импорт авто в РФ станет не выгодным: автосалоны предупредили о повышении цен

Параллельный импорт авто в РФ станет не выгодным: автосалоны предупредили о повышении цен

Автомобили, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта будут дорожать. Издание Autonews.ru пообщалось с представителями дилерских центров страны, чтобы выяснить, что ждет покупателей автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту.

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