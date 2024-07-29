Безумные откровения террориста, подорвавшего машину военного в Москве: плохие мысли глушил алкоголем, психиатр не помог

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Комментарии
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Людмила Полищук
Вот к чему может привести недостаток родительской любви: заниженная самооценка, комплекс неполноценности, социофобия, алкоголь, болезнь, преступность... 😰
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16 час.
Алексей Тан
И Яшу и &quot;Серебрякова&quot; родители любили, согласно их Культуре...  а то что они оказались... &quot;отрыжкой&quot; зверя.... так ЭТО суть народца этого... Газа и Саласпилс им в память.
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15 час.
Людмила Полищук
Во всём этом надо разбираться глубже и детально. Но начинается с родительской любви, с заложенных ими ценностей, и уже потом с осознанности и умения размышлять у самого человека. В том числе о последствиях... Ну, а так, на первый взгляд, вероятно, родители хорошие педагоги и требовали от своего дитя хорошей учёбы, в чём он и преуспел... А в остальном: коммуникации, отношения с окружающими, личные и социальные ценности... не считали важным. Уже зрелый парень с несколькими высшими образованиями даже не задумывался кем он будет, где и как будет работать, жить... И даже служа в церкви он не оценил, что жизнь человека дана Богом, и никто не имеет права её отбирать, а он готовил убийство... То есть ненависть и агрессия у него перевесили такую ценность, как любовь и жизнь... ❤️
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15 час.

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