Безумные откровения террориста, подорвавшего машину военного в Москве: плохие мысли глушил алкоголем, психиатр не помог

Людмила Полищук

Во всём этом надо разбираться глубже и детально. Но начинается с родительской любви, с заложенных ими ценностей, и уже потом с осознанности и умения размышлять у самого человека. В том числе о последствиях... Ну, а так, на первый взгляд, вероятно, родители хорошие педагоги и требовали от своего дитя хорошей учёбы, в чём он и преуспел... А в остальном: коммуникации, отношения с окружающими, личные и социальные ценности... не считали важным. Уже зрелый парень с несколькими высшими образованиями даже не задумывался кем он будет, где и как будет работать, жить... И даже служа в церкви он не оценил, что жизнь человека дана Богом, и никто не имеет права её отбирать, а он готовил убийство... То есть ненависть и агрессия у него перевесили такую ценность, как любовь и жизнь... ❤️