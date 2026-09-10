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Царьград

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«Если погиб – так и остаётся»: пленный Курий раскрыл страшную правду о позициях ВСУ

«Если погиб – так и остаётся»: пленный Курий раскрыл страшную правду о позициях ВСУ

Военнопленный ВСУ Курий рассказал о брошенных телах погибших в Сумской области.Боец ВСУ Александр Курий, попавший в плен, рассказал о лежащих неделями на позиции телах погибших.

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