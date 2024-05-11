В Калужской области обезврежены фугасная авиабомба и 6 мин

В Калужской области спасатели обезвредили 7 взрывоопасных предметов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области, работы по обезвреживанию ВОП проводились в двух районахВ Калужской области спасатели обезвредили 7 взрывоопасных предметов.
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