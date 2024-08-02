Студенты рассказали о создании комфортной образовательной среды в вузах

В Москве состоялся круглый стол «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: создание комфортной образовательной среды в вузах глазами студентов» с участием студенческого актива российских вузов.
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