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Студенты рассказали о создании комфортной образовательной среды в вузах

Студенты рассказали о создании комфортной образовательной среды в вузах

В Москве состоялся круглый стол «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: создание комфортной образовательной среды в вузах глазами студентов» с участием студенческого актива российских вузов.

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