Итоги и прогнозы в машиностроении

Инвестиции снижать не намеренычитайте на monocle.ruИнвестиции снижать не намерены Тольяттинская компания «Инновационные системы пожаробезопасности» (ИСП) входит в пятерку лидеров отрасли, а их модули газового тушения «Заря» в виде золотых шаров открыли отечественный премиальный сегмент.