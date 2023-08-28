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До 1 млн рублей. Российские семьи ждет большой сюрприз

До 1 млн рублей. Российские семьи ждет большой сюрприз

В Госдуме РФ предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей, сообщает PRIMPRESS. Депутаты Госдумы выступили с предложением поднять маткапитал в России на первого ребенка до 756,7 тыс.

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