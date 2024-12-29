«Это трагедия»: Михаил Грушевский призвал не ставить в один ряд Пугачеву и Галкина*

Актер Михаил Грушевский высказался об уехавших из России коллегах по сцене. Пародист признался, что ему даже пришлось заблокировать некоторых знакомых, которые особенно негативно высказывались о родной стране.
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