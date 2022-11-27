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Карим Халили: «Стараюсь не думать о печальных новостях, просто улучшать свою работу. Конечно, все надеются, что мы выступим на следующей Олимпиаде в Милане»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал, кого видит фаворитами Кубка мира, а также высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

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