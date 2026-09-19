Явка на выборах в Госдуму превысила 40% к вечеру 19 сентября

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18:40 мск 19 сентября составила 40,23%. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
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