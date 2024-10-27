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Кутюрье с 5 (3+2) очками и «+5», Василевский с шатаутом против «Вашингтона» и Мэттью Ткачак с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.  Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 3 (2+1) очками в матче с «Айлендерс» (6:3 после 0:3).

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