Экс-аналитик ЦРУ Джонсон призвал Трампа продемонстрировать готовность к миру

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон призвал президента США Дональда Трампа показать свою готовность к миру, если он действительно хочет решить конфликт на Украине.
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