«Провокации киевского режима не останутся без ответа»: ВС РФ нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины

Групповой удар ВС РФ по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины стал ответом Москвы на атаки ВСУ с использованием западных ракет и попытку повредить компрессорную станцию «Русская», заявили в Минобороны.
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