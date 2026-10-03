AP: глава тюремной системы Теннесси уволился после провальной казни

Глава тюремной системы штата Теннесси Фрэнк Страда объявил об уходе с должности на фоне скандала вокруг неудачной казни заключенной Кристы Пайк.
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