Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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AP: глава тюремной системы Теннесси уволился после провальной казни

AP: глава тюремной системы Теннесси уволился после провальной казни

Глава тюремной системы штата Теннесси Фрэнк Страда объявил об уходе с должности на фоне скандала вокруг неудачной казни заключенной Кристы Пайк.

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