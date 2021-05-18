Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии

Актриса удостоилась специальной награды «Признание поколения»В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, в рамках которой почетной награды «Признание поколения» удостоилась Скарлетт Йоханссон.
Актриса удостоилась специальной награды «Признание поколения»В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, в рамках которой почетной награды «Признание поколения» удостоилась Скарлетт Йоханссон.
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