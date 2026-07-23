В России отреагировали на заявление Рубио о переговорах с Лавровым

Оценка госсекретаря США Марко Рубио, назвавшего разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым хорошим и честным, говорит и о реальной полезности диалога и о следовании дипломатическому стилю президента США Дональда Трампа, объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
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