«МЮ» получит предложения о покупке в пятницу. Глейзеры хотят 5 млрд фунтов, но катарские инвесторы не намерены переплачивать (Sky Sports)

«Манчестер Юнайтед» в пятницу получит предложения о покупке. По информации Sky Sports, предложения сделают инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, инвесторы из США и Саудовской Аравии, а также группа INEOS самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа.