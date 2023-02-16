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«МЮ» получит предложения о покупке в пятницу. Глейзеры хотят 5 млрд фунтов, но катарские инвесторы не намерены переплачивать (Sky Sports)

«Манчестер Юнайтед» в пятницу получит предложения о покупке. По информации Sky Sports, предложения сделают инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, инвесторы из США и Саудовской Аравии, а также группа INEOS самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа.

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