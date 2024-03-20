Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области задержали

В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.
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