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Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области задержали

Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области задержали

В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.  Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.

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