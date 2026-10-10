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Аргументы и Факты

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Россиянин Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем

Россиянин Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем

Российский спортсмен Егор Корнев обновил мировой рекорд на 50-метровой дистанции баттерфляем во время второго этапа Кубка мира по плаванию в короткой воде, который проходит в Ташкенте.

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