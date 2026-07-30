Лето детства, дружбы и счастья

Уже второй год подряд праздник проходит в Подмосковье, в оздоровительном лагере на Истре. Эмоции — бесценны Весь год участники проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность», именно так емко расшифровывается аббревиатура ДРОЗД, ведут яркую и насыщенную жизнь: учатся в студиях допобразования, занимаются в спортивных секциях, выступают на фестивалях и побеждают в соревнованиях.
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