Лето детства, дружбы и счастья

Уже второй год подряд праздник проходит в Подмосковье, в оздоровительном лагере на Истре. Эмоции — бесценны Весь год участники проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность», именно так емко расшифровывается аббревиатура ДРОЗД, ведут яркую и насыщенную жизнь: учатся в студиях допобразования, занимаются в спортивных секциях, выступают на фестивалях и побеждают в соревнованиях.