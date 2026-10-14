A star-studded fight left Nathan MacKinnon's face bloodied and Roope Hintz's knuckles on ice during a Colorado Avalanche win over the Dallas Stars.
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