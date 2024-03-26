Банкиры снова просят не вводить оборотные штрафы за утечки 

Ассоциация банков России (АБР) в начале марта обратилась в Минцифры с предложением отказаться от введения оборотных штрафов за утечку информации при повторном нарушении, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на письма АБР.
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