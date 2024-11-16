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Грозит зависимостью: врач Морунов рассказал о вреде при приёме кофе с алкоголем

Грозит зависимостью: врач Морунов рассказал о вреде при приёме кофе с алкоголем

Такое сочетание чревато серьёзными последствиями, включая риск развития психической зависимости.Сочетание кофе и алкоголя не способствует снижению вреда от последнего.

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