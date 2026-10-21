Силы ПВО за ночь, с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября, уничтожили 373 украинских беспилотника самолётного типа.
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