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«Вегас» обменял Пачиоретти и Кохлана в «Каролину». «Харрикейнс» ничего не отдали взамен, «Голден Найтс» освободили 7,7 млн в платежке

Макс Пачиоретти и Дилан Кохлан перешли в «Каролину» из «Вегаса». «Голден Найтс» обменяли двух нападающих в «Харрикейнс» на так называемую «будущую компенсацию».

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