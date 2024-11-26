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Рогов: российские войска вошли в поселок Великая Новоселка в ДНР

Рогов: российские войска вошли в поселок Великая Новоселка в ДНР

Российские войска вошли в поселок Великая Новоселка на Времевском направлении в западной части Донецкой народной республики, где находится крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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