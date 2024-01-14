Мошенники оккупировали сайты знакомств: Как аферисты наживаются на интимных фото граждан

Сайты знакомств — удобная площадка для мошенников. Один из распространенных способов развода — вымачивание интимных фото для дальнейшего шантажа, предупреждает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
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