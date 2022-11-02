Мобилизованные в ходе военподготовки отработали тактический захват и штурм здания

Мобилизованные граждане, которые проходят интенсивную военную подготовку на полигонах Рязанской области и Ставропольского края, отработали тактический захват здания и работу по штурму помещений в условиях экстремального психологического воздействия.
Мобилизованные граждане, которые проходят интенсивную военную подготовку на полигонах Рязанской области и Ставропольского края, отработали тактический захват здания и работу по штурму помещений в условиях экстремального психологического воздействия.
Свежие комментарии