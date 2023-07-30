PeerJ: открыто стерилизующее свойство муравьиного меда

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) установили, что мед, производимый австралийскими медовыми муравьями Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами, однако традиционных противомикробных веществ в составе продукта.
Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) установили, что мед, производимый австралийскими медовыми муравьями Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами, однако традиционных противомикробных веществ в составе продукта.
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