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PeerJ: открыто стерилизующее свойство муравьиного меда

PeerJ: открыто стерилизующее свойство муравьиного меда

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) установили, что мед, производимый австралийскими медовыми муравьями Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами, однако традиционных противомикробных веществ в составе продукта.

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