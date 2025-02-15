Прощаемся с Chery? Автомобили китайской компании будут продавать в России под новой маркой Tenet

Всего несколько дней назад компания AGR представила в России новый автомобильный бренд Tenet. На первом официальном тизере бренда был показан кроссовер, очень похожий на новый Chery Tiggo 7L, продажи которого должны начаться в России в ближайшее время.
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