Русская весна

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Впервые со времён начала сирийской войны: Эрдоган готов на переговоры с Асадом

Впервые со времён начала сирийской войны: Эрдоган готов на переговоры с Асадом

Военный обозреватель Борис Рожин в своем авторском телеграмм-канале Colonelcassad прокомментировал появившуюся информацию о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган готов встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом.

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