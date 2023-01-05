Впервые со времён начала сирийской войны: Эрдоган готов на переговоры с Асадом

Военный обозреватель Борис Рожин в своем авторском телеграмм-канале Colonelcassad прокомментировал появившуюся информацию о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган готов встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом.
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