Госдума рассмотрит законопроект о наказании за скручивание пробега на автомобилях

В России предложили ввести штраф за скручивание пробега на автомобилях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.
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