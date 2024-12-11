Алексей Тан

Ну что сказать - я,необразованный и не умеющий думать,действительно - охранота. Я за нынешнюю власть,власть Путина.===== Сейчас, "они" недовольны "охранотой".... а совсем не так давно,... "они" поносили, проклинали... "черносотенцев".... А вспоминать есаула Черносотенцева...(и кто ЭТО), у них "образование" не позволяло.😆.