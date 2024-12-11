Николо Макиавелли говорил: «Правитель, имеющий врагом весь народ, не обезопасит себя никогда». Сразу улыбка непроизвольная, да? Макиавелли! Удивительно: на этот раз цитату итальянца нашла не у Романа Алехина.
Охранота
Комментарии
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Алексей Тан
Ну что сказать - я,необразованный и не умеющий думать,действительно - охранота. Я за нынешнюю власть,власть Путина.===== Сейчас, "они" недовольны "охранотой".... а совсем не так давно,... "они" поносили, проклинали... "черносотенцев".... А вспоминать есаула Черносотенцева...(и кто ЭТО), у них "образование" не позволяло.😆.
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8 час.
Алексей Тан
Не обходимо заметить, что ... сейчас "Охранота"... в Новороссии, как и потомки Черносотенцева, собой в БОЕВЫХ действиях участвуют!, собой Россию закрывают!... А разная (инородная) сволота, в уме... "свои" рубли в доллары переводят и свои "лесенки" во власть устраивают.
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7 час.
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