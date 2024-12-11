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Охранота

Охранота

Николо Макиавелли говорил: «Правитель, имеющий врагом весь народ, не обезопасит себя никогда».  Сразу улыбка непроизвольная, да? Макиавелли!  Удивительно: на этот раз цитату итальянца нашла не у Романа Алехина.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ну что сказать - я,необразованный и не умеющий думать,действительно - охранота. Я за нынешнюю власть,власть Путина.===== Сейчас, &quot;они&quot; недовольны &quot;охранотой&quot;.... а совсем не так давно,... &quot;они&quot; поносили, проклинали... &quot;черносотенцев&quot;.... А вспоминать есаула Черносотенцева...(и кто ЭТО), у них &quot;образование&quot; не позволяло.😆.
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8 час.
Алексей Тан
Не обходимо заметить, что ... сейчас &quot;Охранота&quot;... в Новороссии, как и потомки Черносотенцева, собой в БОЕВЫХ действиях участвуют!, собой Россию закрывают!... А разная (инородная) сволота, в уме... &quot;свои&quot; рубли в доллары переводят и свои &quot;лесенки&quot; во власть устраивают.
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7 час.

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