Постпред РФ в Вене прокомментировал идею франко-британского ядерного щита

Слова лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца о необходимости развернуть франко-британский ядерный щит над Германией выражают «нервную реакцию» на корректировку Вашингтоном своих подходов к европейским союзникам, сказал «Известиям» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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