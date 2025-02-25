Постпред РФ в Вене прокомментировал идею франко-британского ядерного щита

Слова лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца о необходимости развернуть франко-британский ядерный щит над Германией выражают «нервную реакцию» на корректировку Вашингтоном своих подходов к европейским союзникам, сказал «Известиям» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.