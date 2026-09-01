Члены ШОС подчеркивают значимость сотрудничества с ООН и ее структурами

Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел заседание, в ходе которого участники обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества и подчеркнули значимость взаимодействия с Организацией Объединенных Наций (ООН) и ее структурами.