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Русская весна

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Украинский дипломат призвал Шольца встретиться с Путиным

Украинский дипломат призвал Шольца встретиться с Путиным

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил в интервью NTV бывший украинский посол в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник.

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