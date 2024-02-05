Украинский дипломат призвал Шольца встретиться с Путиным

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил в интервью NTV бывший украинский посол в Германии и нынешний в Бразилии Андрей Мельник.
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