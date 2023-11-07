Роскосмос: люди обязательно полетят на Марс

Пилотируемые полеты на Марс со временем станут реальностью. Такое мнение во вторник, 7 ноября, выразил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в государственную корпорацию "Роскосмос") Владимир Соловьёв.
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