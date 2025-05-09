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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Воркунов: «Преимущество домашней площадки в плей-офф больше не работает»

«Этой весной команды НБА одержали всего 26 побед при 24 поражениях дома в плей-офф. Это худший процент домашних побед в плей-офф с 1981 года (в 2020 году плей-офф проходили в «Пузыре»).

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