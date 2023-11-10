NYT: затяжная операция в Газе грозит крупным конфликтом, изоляцией Израиля и США

В Вашингтоне опасаются, что затяжная военная кампания Армии обороны Израиля в Газе может грозить более широкомасштабным конфликтом на Ближнем Востоке, а также изоляцией Израиля и США, так как весь мир призывает к прекращению огня.
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